بحثوا عنه 11 يوماً ليجدوه داخل معدة تمساح

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 20:48 | منوعات, منوعات

بحثوا عنه 11 يوماً ليجدوه داخل معدة تمساح

جهينة نيوز:

عثرت السلطات في ماليزيا على مهاجر من إندونيسيا، عقب الإبلاغ عن فقده في العاشر من مارس/آذار الجاري.

وظلت الشرطة تبحث عن العامل الإندونيسي، بعد بلاغ من أحد زملائه عن فقدانه وعدم عودته من استراحة على ضفة النهر.

وشارك في عملية البحث ضباط الشرطة وسكان القرى المجاورة ورجال الإنقاذ وعمال الغابات وزملاء العامل المفقود.

ولجأت الشرطة بعد عدة أيام من البحث غير المثمر إلى خبير محلي طلبا للمساعدة، ووضع الخبير مصيدة للتماسيح على ضفة النهر، وعلى بعد 5 كيلومترات من المكان الذي فقد فيه العامل.

وأجهز عناصر الشرطة على التمساح الذي وقع في الفخ، وتم تشريحه ليعثر في معدته على بقايا عظام بشرية وملابس ممزقة، تبين أنها تعود للعامل المختفي.

وأعلنت الشرطة وقف عمليات البحث عن العامل المفقود بعد أن عثرت على بقاياه داخل التمساح المفترس.

وكالات


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