تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يدين تصريحات ترامب حول الجولان

جهينة نيوز:

أدان تحالف قوى المقاومة الفلسطينية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤكدا أنها تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وأشار التحالف في بيان له اليوم تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل “تشكل تحديا وقحا للحقوق التاريخية للشعب العربي السوري وللأمة العربية وانتهاكا سافرا لكل قرارات مجلس الأمن ولشرعية الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ولفت التحالف إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي وسياساته الرعناء “ستقود المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد ولا سيما بعد فشل مخططاته في المنطقة”.

وأدانت سورية بأشد العبارات في وقت سابق اليوم التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني مشددة على أن هذه التصريحات لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.