باسيل استقبل بومبيو: حزب الله حزب لبناني غير ارهابي ويتمتع بدعم شعبي كبير

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل ان “حزب الله هو حزب لبناني غير ارهابي ويتمتع بدعم شعبي كبير ولديه نواب منتخبين”، وتابع بعد استقباله وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو “لا نريد ان تتأثر علاقاتنا بأميركا ونرغب العمل سويا لحل المشاكل فاستقرار لبنان ووحدته الوطنية مصلحة لبنانية واميركية لبقاء لبنان كنموذج”.

وقال باسيل “قمنا بحوار بناء وايجابي قائم على عمق العلاقة بين الشعبين”، ولفت الى ان “التطرف يولد تطرفا والتسامح المتوازي مع القوانين الدولية هو العلاج”، وتابع “لبنان يرغب بعدم التدخل بشؤون الآخرين كي لا يتدخل الآخرون بشؤونه”، واضاف “اكدت التزامنا القرار 1701 والهدوء على الحدود وشددت على حق لبنان بالدفاع عن نفسه ومقاومة احتلال ارضه وهذا حق مقدس”، واعتبر ان “اميركا تدعم المؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش”.

واوضح باسيل “شرحت خطر النزوح على وجودية النموذج اللبناني الفريد واجرينا مقارنة بالاعداد واستنتجنا ان اذا طبقنا عدد النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان نكون كأن ولاية كنساس التي كان يمثلها في الكونغرس وفد اليها 42 مليون مواطن كندي على سبيل المثال”.

وقال باسيل “أدعو الشركات الاميركية للمشاركة في المناقصات ولم لا يحصل تحالف بين روسيا واميركا في لبنان وفق مصلحة الشركات لكن الامر يسهم بالازدهار والاستقرار”، وتابع “بحثنا مسألة الحدود وننطلق من الحفاظ على السيادة وامام لبنان فرصة استعادة حقوقه ومن دون التفريط بأي مورد”.

المنار