بعد تراجع الليرة التركية.. مطعم "رشة الملح" يواجه مشاكل مالية

جهينة نيوز:

يواجه مطعم الشيف التركي نصرت غوكجه، الذي اشتهر برشة الملح، صعوبات مالية، حيث يتوقع أن تبدأ الشركة المالكة للمطعم ببيع بعض ممتلكاتها لسداد قروضها المتراكمة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن مستوى ديون مجموعة "دوغوس هولدينغ" الاستثمارية التي تملك المطعم، وصل إلى مستوى مقلق للغاية، حيث ارتفعت العام الماضي بنسبة 17% إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار).

ويملك مطعم نصرت فروعا عديدة حول العالم، حيث يقصده العديد من المشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهية.

ومثل شركات تركية أخرى تعاني سلسلة مطاعم نصرت صعوبات في سداد القروض بالعملة الأجنبية، وذلك بعد هبوط الليرة التركية أمام الدولار العام الماضي، والذي يرجع بشكل رئيسي لخلاف سياسي بين أنقرة وواشنطن.