روغوزين: صاروخ "سارمات"سيمزق أي دفاع صاروخي

جهينة نيوز:

أعلن رئيس المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن الصاروخ البالستي الروسي الجديد "سارمات" سيكون قادرا على "تمزيق" أي منظومة للدفاع الصاروخي.

وقال روغوزين في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة إن "هذا صاروخ بالستي ثقيل، وهو قادر على تجاوز وتمزيق أي منظومة دفاعية قائمة أو واعدة على حد سواء".

وأكد روغوزين عدم وجود أي تأخير في تلبية الطلبية الدفاعية للدولة من قبل المؤسسات الإنتاجية التابعة لـ "روس كوسموس". وأعرب عن أمله بألا تكون هناك أي ملاحظات لدى وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يستبدل صاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات الصواريخ الاستراتيجية من نوع "فويفودا" ("الشيطان" أو "أر أس 20 في" حسب تسميات الناتو)، التي تعتبر أثقل الصواريخ الاستراتيجية في العالم.

وبدأت الأعمال على مشروع "سارمات" في عام 2011. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في العام الماضي عن بدء المرحلة الفعالة من تجارب الصاروخ. ومن المتوقع أن تحصل القوات المسلحة الروسية على أول الصواريخ من النوع الجديد في 2021.