مصر والأردن: الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية

جهينة نيوز:

أكدت مصر، الجمعة، في بيان للخارجية على موقفها الثابت، باعتبار الجولان السورى، أرضا عربية محتلة، وذلك تعليقا على تصريحات ترامب حول مرتفعات الجولان يوم امس.

وقالت القاهرة إن موقفها التزاما "لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل، بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أيّة شرعيّة دولية".

وأكدت على ضرورة احترام المجتمع الدولى لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على أراض دول أخرى بالقوة.

فيما اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن السلام الشامل في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت بأن الجولان "أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".