اعتقال "روبرتو ماريو" مدير مكتب "غوايدو"

جهينة نيوز:

أوقفت الاستخبارات الوطنية البوليفارية "روبرتو ماريرو" مدير مكتب رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وفي بيان صادر عنها الجمعة، قالت النيابة العامة، إن عملاء الاستخبارات أوقفوا "ماريرو"، مبينا أن التوقيف تم وفقا لقرار المحكمة والقانون.

وأضاف البيان أن التوقيف جاء بداعي "تقويض ماريرو النظام الدستوري والتشجيع على الإرهاب والعنف والشروع في اغتيال رئيس البلاد".

واختتم البيان: "سيحال هذا المواطن الفنزويلي إلى المحكمة وسيُنزل به الحكم الذي يستحقه".

ومنذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.