إحالة مقربين من ماكرون إلى القضاء بتهمة "شهادة الزور"

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 16:51 | مجتمع, أخبار المجتمع

إحالة مقربين من ماكرون إلى القضاء بتهمة

جهينة نيوز:

قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إحالة مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى النيابة العامة بتهمة "شهادة الزور" فيما يتعلق بـ"قضية بينالا".

وأوضحت قناة "فرانس 24" أمس الخميس أن المجلس قرر إحالة مدير مكتب ماكرون، باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر بينالا، وشريكه فانسان كراس، إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 75 ألف يورو.

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي إلى القضاء، بينهم الأمين العام لقصر الإليزيه أليكس كولر، الذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني، مسؤول وحدة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن رأت لجنة التحقيق الخاصة به، التي قدمت تقريرا حول القضية في 20 شباط الماضي، وجود "عدم تناسق" و"تناقض" في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

واتهم مجلس الشيوخ المحالين "بإخفاء جزء كبير من الحقيقة" فيما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي قرابة عام.

المصدر: وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا