الخارجية الفرنسية: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يعد منافيا للقانون الدولي

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 15:47 | سياسة, عالمي

الخارجية الفرنسية: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يعد منافيا للقانون الدولي

جهينة نيوز:

اعتبرت فرنسا اليوم الجمعة بأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل يعد أمراً منافيا للقانون الدولي.

وفي هذا الصدد قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول في بيان اليوم الجمعة “فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل للجولان عام 1981 وتعتبر بأن الجولان أرض محتلة منذ عام 1967”.

وأضافت أن “الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يعد أمرا منافيا للقانون الدولي الذي يجبر الدول على عدم الاعتراف بوضع غير قانوني”.

من جهة ثانية استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في القدس.


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