الكرملين يعلق على تصريح ترامب بخصوص الجولان المحتل

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان لا تخدم التسوية وتزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وأن الكرملين يأمل أن تبقى كلمات الرئيس الأمريكي مجرد دعوة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، يمكن أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط. على أي حال، فإن هذه الفكرة في حد ذاتها لا تسهم بأي شكل من الأشكال في أهداف وغايات التسوية في الشرق الأوسط، بل على العكس".

وأضاف بيسكوف: "في هذه الحالة، بالطبع، إنها مجرد دعوة حتى الآن، ونأمل أن تبقى كذلك".