الكرملين يعلق على تصريح ترامب بخصوص الجولان المحتل

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 13:11 | سياسة, عالمي

الكرملين يعلق على تصريح ترامب بخصوص الجولان المحتل

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان لا تخدم التسوية وتزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وأن الكرملين يأمل أن تبقى كلمات الرئيس الأمريكي مجرد دعوة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، يمكن أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط. على أي حال، فإن هذه الفكرة في حد ذاتها لا تسهم بأي شكل من الأشكال في أهداف وغايات التسوية في الشرق الأوسط، بل على العكس".

وأضاف بيسكوف: "في هذه الحالة، بالطبع، إنها مجرد دعوة حتى الآن، ونأمل أن تبقى كذلك".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا