سورية تعرب عن أسفها لحادث غرق العبارة ومواساتها للعراق بهذا المصاب الأليم

جهينة نيوز:

أعربت سورية عن الأسف العميق لحادث غرق العبارة في نهر دجلة والذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء.

ونقلت سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله اليوم إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن الأسف العميق لحادث غرق العبارة في نهر دجلة والذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء.

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية اذ تشارك العراق الشقيق أحزانه في هذا المصاب الأليم فإنها تعرب عن خالص مشاعر العزاء والمواساة للقيادة والحكومة والشعب العراقي وعائلات الضحايا الثكلى.