امريكا بصدد التخلى عن خدمات سويوز الروسية و إرسال مركبة مأهولة الى الفضاء

جهينة نيوز:

أفاد مصدر روسي في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاق أول مركبة فضائية أمريكية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في نهاية شهر تموز/يوليو المقبل.

وقال المصدر، اليوم الجمعة: "أبلغ الجانب الأمريكي الجانب الروسي بأنه قرر إطلاق مركبة الفضاء "دراكون-2" المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 تموز/يوليو.

ومن المقرر أن يتم الالتحام بالمحطة خلال يوم واحد، ومن المتوقع أن يتم الانفصال عن المحطة الفضائية الدولية والعودة إلى الأرض في 5 آب/أغسطس".

هذا وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بداية الشهر الحالي بنجاح و لأول مرة أول مركبة فضاء أمريكية قادرة على حمل رواد الفضاء منذ توقف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة عام 2011.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنه تم إطلاق المركبة "كرو دراجون" التي صنعتها شركة "سبيس إكس" الخاصة في رحلة اختبارية لمحطة الفضاء الدولية في الثاني من الشهر الحالي الساعة 02: 49 صباحا بالتوقيت المحلي من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

وتعتمد ناسا منذ توقف بعثاتها المكوكية إلى محطة الفضاء الدولية في 2011، في نقل روادها إلى الفضاء على شراء مقاعد على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" عبر برنامج الفضاء الروسي.

و يذكر أن ناسا تشتري محركات فضائية روسية لصواريخها الروسية و تنزي الاستغناء عن المحركات الروسية بحلول العام 2025.

سبوتنك - وكالات