ضربة جديدة لشركة "بوينغ" الأمريكية

جهينة نيوز:

طلبت خطوط طيران جارودا إندونيسيا فسخ عقد شراء 49 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8، بسبب فقد الثقة بهذا الطراز، وفقاً لصحيفة "ديتيك نيوز" المحلية.

ونقلت وكالة " CNBC" الأمريكية ما تداولت به الشركة الإندونيسية على لسان رئيس مجلس الإدارة غوستي نغورا أسكارا داناديبوترا، اليوم الجمعة، أن الشركة لا تزال تثق بهذه الطائرات لكنها لا تريد المخاطرة بفقد ركابها "في الواقع، نحن نثق بطائرة بوينغ ماكس 8، لكن فقد الركاب ثقتهم فيها، وحتى لو تم تعديل أنظمة ماكس 8، فقد فقد الركاب الثقة بالفعل. لذلك، نطلب منك إلغاء العقد".

ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، يوم 10 آذار/مارس الجاري، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وكانت شركة "إس-7" الروسية وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا قد أفادت لوكالة "سبوتنيك" بأنها أيضاً اتخذت قراراً يتعليق تشغيلها اعتباراً من 13 آذار /مارس وحتى تتلقى البيانات حول أسباب الكارثة.