بخصوص تصريحات ترامب عن الجولان إيران: قرارات ترامب المفاجئة تقود المنطقة الى الأزمة

جهينة نيوز:

أكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، ان قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب تقود المنطقة الى الأزمة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بهرام قاسمي، دان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل، قائلا، ان الكيان الصهيوني لاسيادة له على اي من الاراضي العربية والاسلامية ويجب فوراً انهاء اعتداءات واحتلالات هذا الكيان.

واضاف، ان الجولان يعتبر جزءاً محتلاً وفقاً لقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ولاحل حل أخر لذلك سوى انهاء الاحتلال له.

وتابع، ان امتلاك ارض عبر الاحتلال والاعتداء امر مدان وان قرار الرئيس الامريكي التدخلي في قضية الجولان لايغير في طبيعة ملكيته لسورية فحسب بل ستثبت بوضوح هزيمة سياسات المساومة وصحة طريق المقاومة والصمود في مواجهة طبيعة امريكا والكيان الصهيوني العدوانية والتوسعية.

واشار الى السلوكيات المنتهكة لقرارات مجلس الامن والقوانين والمبادي والحقوق الدولية من قبل ترامب، قائلا، قراراته الشخصية والمفاجئة تكشف جانباً اخراً من سياسات امريكا الحقيقية، سياسات خطيرة على العالم اجمع خاصة أنها ستقود هذه المنطقة الحساسة الى أزمات متتالية.

وفي الختام حذر قاسمي من هذه السلوكيات الاستبدادية لامريكا والكيان الصهيوني والتي من شأنها احداث فترة جديدة من الصراعات في المنطقة، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد بدقة جميع التطورات الراهنة وستتخذ بالتعاون والتشاور مع الحكومة السورية وباقي الدول سياسات مناسبة.