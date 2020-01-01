البنتاغون: بوتين يهاجم ديمقراطيتنا كل يوم

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة الدول الأعضاء في الناتو، لكن الاستخبارات الروسية تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال دانفورد، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس في المجلس الأطلسي: "لا أعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي الآن مهاجمة الحلفاء في الناتو بالمعنى العادي لهذه الكلمة، لأنه من الواضح أن الثمن الذي سيدفع حال القيام بذلك يفوق كثيرا الفائدة المحتملة".

لكن دانفورد زعم مع ذلك أن القيادة الروسية متورطة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016.

وادعى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية: أن "الرئيس الروسي قام بأعمال معينة في الولايات المتحدة في سياق انتخابات 2016، في محاولة منه لتدمير ديمقراطيتنا، وهو ينفذ يوميا عمليات إعلامية وأخرى في المجال الفضائي بأوروبا".