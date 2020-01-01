مشاركة محلية ودولية في دورة الوفاء لفروسية القفز على الحواجز

جهينة نيوز:

انطلقت مساء يوم أمس دورة الوفاء الدولية لفروسية القفز على الحواجز بنسختها الرابعة والعشرين في نادي باسل الأسد للفروسية بالديماس بمشاركة محلية ودولية.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات فنية متميزة كما تم استعراض الوفود المشاركة بالدورة بلوحات فنية لفتت أنظار الجمهور.

وأكد رئيس اتحاد الفروسية عاطف الزيبق أهمية الدورة في تعزيز مسيرة الفروسية في سورية لافتا إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتبقى الفروسية السورية مستمرة في التميز والتألق.

وأشار الزيبق إلى تميز فرسان سورية وأدائهم الجيد وعزمهم على مواصلة جهودهم للارتقاء برياضتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدورهم أبدى عدد من الفرسان المشاركين بالدورة سعادتهم بالمشاركة لما للدورة من مكانة متميزة في قلوبهم ولمعاني الوفاء الكبيرة التي تحملها مؤكدين الجاهزية التامة لخوض مباريات مختلف الفئات والمنافسة على الألقاب ولا سيما بوجود نخبة متميزة من الفرسان المحليين والدوليين.

وتستمر فعاليات الدورة حتى الأحد القادم وتتضمن مباريات لجميع الفئات لارتفاعات مختلفة ضمن مسالك تم تصميمها بخبرات معتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية.

حضر حفل الافتتاح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم وزير الإعلام عماد سارة ووزير السياحة محمد رامي مارتيني واللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام ونائبه الدكتور ماهر خياطة واللواء ياسر شاهين مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة.