الاتحاد الأوروبي يؤجل خروج بريطانيا من بريكست

جهينة نيوز:

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي بعد قمة أزمة في بروكسل أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق في 12 نيسان إذا رفض مشرعوها الأسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وذكرت رويترز أن قادة الاتحاد أمهلوا ماي شهرين إضافيين حتى 22 أيار للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق الخروج داعيا إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.

من جهتها رحبت ماي بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل مشيرة إلى أن لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغي عليهم فعله في الفترة المقبلة.

وأضافت ماي للصحفيين في أعقاب اجتماع رؤساء الاتحاد في بروكسل “آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا .. نحن الآن في لحظة اتخاذ القرار”.

وعبرت ماي عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطاني احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي جاء لصالح الانسحاب.

وكان مجلس العموم البريطاني رفض مجددا في الـ12 من الشهر الجاري اتفاق بريكست المعدل بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي طرحته ماي ما اضطر الاخيرة لطلب تأجيل موعد خروج لندن عن الاتحاد الاوروبى والذى كان مقررا فى 29 الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية وذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 أيار وبقاء بريطانيا في الاتحاد لما بعد هذا التاريخ يحتم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.