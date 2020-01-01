4 آلاف طلب للمستفيدين من برنامج دعم المسرحين في دمشق وريفها

جهينة نيوز

وصل عدد طلبات المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية إلى /4/ آلاف طلب توزعت على مراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في محافظتي دمشق وريفها.

وبين مدير مركز الصندوق في حي برزة المهندس مؤمن سعد الدين لصحيفة الثورة أنه يتم استلام طلبات المستفيدين بدمشق وريفها فى فرع منطقة برزة والادارة العامة بالمزة ومركز معضمية القلمون ويبرود لافتاً الى أن الأوراق المطلوبة تشمل شهادة تأدية الخدمة أو بيان تأديتها وصورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني، موضحاً أنه يتم منح المتقدم استمارة يدون عليها المعلومات الشخصية والعسكرية المطلوبة منه والمؤهلات العلمية الحاصل عليها، ويلحق بها ورقة تعهد تثبت أن المتقدم غير موظف، وتدقق الأوراق والمعلومات مع الموظف المختص في دائرة التدقيق مؤكداً تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستفيدين من البرنامج وتمديد ساعات الدوام في المركز لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، مضيفاً: يساعد كادر المركز المتقدم لكتابة المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وكامل ويتم تدقيقها لتلافي وقوع أي خطأ، ثم يتم توقيعها من مدير المركز وترسل للديوان لتأخذ رقماً ضمن البرنامج وإعداد قوائم اسمية بالمستفيدين على الحاسب، ومن ثم ترفع لوزارة المالية وتحول الى مؤسسة البريد لصرف المستحقات المالية عبر فروعه.