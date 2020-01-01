بالفيديو: تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

جهينة نيوز

بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وتوافد الآلاف من الشعب النيوزلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي راح ضحيتها أكثر من 50 مصلي وذلك في أول جمعة بعد الحادث والتي بدأت خطبتها منذ قليل وفق التوقيت المحلي.

وظهرت رئيسة الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايستتشيرتش" النيوزيلندية، وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.