"التحالف الدولي": عملية تحرير أخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سوريا مستمرة

جهينة نيوز

أعلن ممثل في "التحالف الدولي" بقيادة امريكا أن العملية مستمرة لتحرير بلدة باغوز شرق سوريا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الممثل اليوم الجمعة لوكالة "سبوتنيك"،: "تستمر عملية تحرير بلدة باغور، هذه معركة صعبة، وتنظيم داعش يظهر استعداده لمواصلة القتال و لا يزال كالسابق يلجأ إلى الأساليب الوحشية مثل الهجمات الانتحارية واستخدام الأطفال دروعا بشرية".

وأضاف المتحدث: "لن نعلن عن أي تفاصيل للعملية الجارية، لأسباب معينة"، مشيرا إلى أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" تسعى جاهدة إلى هزيمة "داعش" وتقوم بذلك، "بحكمة وثبات".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" اكدت الأربعاء أن حسم المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق سوريا بات قريبا جدا.

وكانت القيادة العامة لحملة عاصفة الجزيرة التي تقودها "قسد" أعلنت في بيان الثلاثاء تنفيذ "عملية نوعية محكمة" خلال الاشتباكات المتواصلة مع ما تبقى من مقاتلي ارهابيي "داعش" في الباغوز نجحت من خلالها في القبض على 157 إرهابيا مع كامل عتادهم العسكري.

ولفت بيان القيادة العامة لعاصفة الجزيرة:

"الإرهابيون الذين تم اعتقالهم، هم من جنسيات أجنبية، وذوي الخبرة الطويلة في القتال".

فيما أعلنت "قسد" في بيان منفصل "مقتل 288 إرهابيا، وتدمير 5 مواقع عسكرية لهم" في بلدة الباغوز، موضحة أن "عدد ضربات التحالف الدولي بلغ 43"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة "مقتل 13 من عناصرها، وإصابة 19" آخرين في الاشتباكات.