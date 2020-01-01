ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للكيماويات في الصين إلى 44 شخصا

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 10:19 | مجتمع, أخبار المجتمع

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للكيماويات في الصين إلى 44 شخصا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة.

وقال تساو لوباو عمدة مدينة يانتشنغ في مؤتمر صحفي: "قتل نتيجة حادث تيانجياي 44 شخصا ويبقى 32 آخرين في حالة صعبة، 58 في حالة خطيرة".

وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت أن انفجارا ضخما وقع بمنشأة للصناعات الكيميائية، أمس الخميس، في مدينة يانتشنغ شرقي الصين.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية "بوقوع انفجار في حديقة للصناعات الكيميائية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".


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