الكويت تفرج عن رجل الأعمال السوري مازن الترزي 

جهينة نيوز

أفرجت السلطات الكويتية، اليوم، عن رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت مازن الترزي، وذلك بعد تحقيق استمر لمدة أربعة أيام معه ومع معاونيه دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم.

وقال رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية أحمد الجار لله، وشريك الترزي في تغريدة له على موقع "تويتر": "زميلنا مازن ترزي تم الإفراج عنه دون قضية هو ومن معه من مساعديه، بعد تحقيق دام لأربعة أيام باشتباه لتصرفات لم تثبت، وكان مغردون مسعورون غردوا بقصص وروايات مضخمة لا أساس لها من الدقة والحقيقة وبعضهم ساق اتهامات سيجري التعامل معها قانونياً".

وكانت فرقة أمنية تابعة لجهاز أمن الدولة الكويتي، قد اقتحمت، يوم الإثنين الماضي، مكتب مجلة "الهدف" التي يديرها الترزي بالشراكة مع الجار لله، وقامت باقتياده مكبلاً للتحقيق معه، ومصادرة كافة الأوراق والمستندات والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

ووجهت الأجهزة الأمنية أربع تهم للترزي، من بينها تبييض الأموال والتخابر مع جهات خارجية في إشارة لـ"حزب الله" اللبناني.