أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ٢٢/ ٣: اجتماعي ومقبل على الحياة، اجتماعي ودود عاطفي يحب المرح محط انظار الجميع، يحب التنوع بحياته المهنية، صريح متفائل، قيادي، ريادي، يغلب على تصرفاته الطيش، مشاكل عائلية وعاطفية، قلق وخوف وتاجيل ووجود الاصدقاء يخفف عليك كثيرا، مطلوب منك الحيطة والحذر على المال، تقدم وتغيير وحظ تصاعدي بالاشهر القادمة

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تمتع بطولة البال اليوم، لا تستاء من بعض العراقيل او التاجيل، خلافات مع شريك بسبب عدم الاهتمام، هذا لا يمنع ان تسير امورك وتكون ديبلوماسي، انت الافضل بنظر الحبيب، الامور على غير ما يرام، قد يتعامل معك الشريك بطريقة العرقلة او التأجيل، انتبه وفكر صح

الثور: بما ان القمر بالميزان تراكم اعمال يؤدي الى الاجهاد، لا تتردد ولا تحتار لا تتافف ولا تمارس سلطة، توقع عمل اضافي يدفعك ويزيد من همومك، اطلب مساعدة الكسل ممنوع وبرودة الدم ممنوعة وحاول انجاز العمل المرهق، انتبه لمحيطك ليساعدد اعمالك القديمة مضغوط فيها، لا تنسى ان المريخ ببرجك يعمل لك أعمال متسرعة، ايضا انتبه من الشمس بالحمل

الجوزاء: تتبدل اوضاعك المهنية وعلاقاتك الانسانية، تخطط وتقوم بالمراسلات وتكرس الوقت لللقاء الحميم، الحظ معك ليحميك من مطبات وتجد حلا للمشاكل، يوم جيد للاتصالات الواسعة والاجواء الرومنسية والسهرات النادرة، مكاسب وسهرات واخبار معنوية او مادية، تتقرب من الاحبة

الجوزاء: تتبدل اوضاعك المهنية وعلاقاتك الانسانية، تخطط وتقوم بالمراسلات وتكرس الوقت لللقاء الحميم، الحظ معك ليحميك من مطبات وتجد حلا للمشاكل، يوم جيد للاتصالات الواسعة والاجواء الرومنسية والسهرات النادرة، مكاسب وسهرات واخبار معنوية او مادية، تتقرب من الاحبة

الأسد: يوم محظوظ، نهار جيد حتى تتربع على عرش النجاح، تحقق امنية عن طريق منافسة وتكون منهمك وتقوم بجولة تكتشف من خلالها اشياء، تقوم بتحليلات وتعرف اجابة كنت تنتظرها، نهار ايجابي بمشاريعه، مرحلة جديدة ونقاط تسجلها بدائرتك، يوم للحركة والتواصل

العذراء: حائر بالخيارات، تفاوض بامر يخص عمل او مال، تعويض، خبر يخص مال، عدم التنظيم يؤدي الى بعض المشاكل على صعيد الاسراف، تعزز نهارك، لا تضيع اموالك في امر فيه مصاريف، فرصة مالية

الميزان: القمر ببرجك اهتمامات متعددة تحسم امر خاص وقد تفكر باخذ اجازة او تقوم بتجارب جديدة وتعمل خطوة جديدة، تغير بشكلك او اعادة تأهيل لافكارك، تحاول ان تكتشف امور وتدافع عنها، مسيطر وفرصة مالية وخبر جيد وتغيير ايجابي

العقرب: نهار بطيء، تتنازل قليلا حتى لا تفقد توازنك، اطرد الوساوس والافكار السلبية وكن منتبها من الجبناء، انتبه لحساباتك فقد تقع في المشاكل، تمارس عملك بصورة جيدة، تسمع اخبار جيدة، صحتك بحاجة للانتباه

القوس: يوم للمناسبات والاعمال والاجتماعات واللقاءات، تجتمع مع احد الاصدقاء، يجتمع الجميع عندك من اهل واصدقاء، بقدرتك تستطيع فتح جميع الابواب، فرصة تمتع بالسعادة، تلتقي بوجه جديد

الجدي: ركز على عملك لا تهدر نشاطاتك المهنية، ابتعد عن الخلافات مع الزملاء لا تترك مجالا لسوء التفاهم، لا تضيع وقتك بالندم والاسف، لا تقل كلاما جارحا واحفظ مكانتك الاجتماعية، يوم مميز لك، ضغط عمل ومسؤوليات مفاجئة

الدلو: نهار جيد تحقق مشروع سفر واتصال لاماكن بعيدة، لا تحاول محاربة الشر بالشر، احتمال ان توقع على اوراق ومشروع يرتبط بامور قانونية، الامور مستقرة كن مطمئن القلب بامكانك ان تخرج من ضائقة مالية او مشكلة تتعلق بتنقل، استقطب المحيطين بك عن طريق نفسيتك الرائعة

الحوت: لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة لك وقد يمد احدهم يد المساعدة لك، تتجنب التأخير، تغيير بالاجواء اطمئن ستخرج من المتاعب النفسية، سفر او فاتورة او استحقاقات، كن صاحيا لتقدر على العطاء