تصريح مفاجئ من وزير خارجية تركيا بخصوص الجولان المحتل

جهينة نيوز

في رد فعل غير متوقع على تغريدة ترامب التي دعا فيها الى الاعتراف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان المحتل, غرد وزير خارجية النظام التركي منتقداً تصريح ترامب رغم ان النظام التركي لم يدين أي إعتداء إسرائيلي على سورية بل كان يدعم ذات التنظيمات الارهابية التي دعمها الاحتلال الاسرائيلي.

و قال وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش اوغلو في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على تويتر "تمثل وحدة اراضي الدول مبدأ أساسي للقانون الدولي و إن محاولات الولايات المتحدة تبرير تصرفات "اسرائيل" التي تناقض القانون الدولي لن تؤدي الا الى زيادة العنف و معاناة الناس في المنطقة"

و أضاف أوغلو "إن تركيا تدعم وحدة اراضي سوريا".

و يذكر أن تركيا عضو في الناتو و تستضيف على اراضيها رادارات امريكية للإنذار المبكر مخصصة لحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي من الصواريخ الإيرانية, في حين تقيم تركيا علاقات حميمية مع الاحتلال الاسرائيلي و لها قنصلية في القدس المحتلة.