نقابة الموسيقين توقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء و هاني شاكر يوضح 

جهينة نيوز

بعد قرار نقابة الموسيقيين المصرية بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، اعتبارًا من اليوم الخميس، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين

عقب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها وإيقافها من قبل النقابة، قائلا إن هذا القرار جاء نتيجة للشكاوى الكثيرة ضدها، فضلا عن حالة الجدل المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن أكثر من شخص اتصل به شخصيا وأكد إساءة شيرين لمصر خلال حفلها الأخير بدولة البحرين، متابعا: "سواء كانت بتقول في صيغة هزار أو في صيغة جد، مش كل الكلام ينفع يتقال، ومصر مش صغيرة".

وتابع: "والله أنا اترجتها مليون مرة خصوصا بعد المرة الأخيرة اللي سخرت من النيل، قولتلها من فضلك بلاش تهزري".

وكان طارق محمود المحامي، قد أرسل إنذارًا رسميًا لنقيب الموسيقيين، طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء نهائيا.