السيدة أسماء الأسد تلتقي أمهات مخطوفين - صور

الخميس, 21 آذار 2019 الساعة 22:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيدة أسماء الأسد تلتقي أمهات مخطوفين - صور

جهينة نيوز

في عيد الأم تبقى الأم السورية من أكثر الأمهات التي تحملت و صمدت و ضحّت, و الحديث يدور عن أمهات الشهداء و أمهات الجرحى و أمهات المخطوفين, و في مناسبة عيد الأم إلتقت السيدة أسماء الأسد  أمهات مخطوفين لم يحرروا حتى الأن.

و نشرت صفحة الجمهورية العربية السورية على تلغرام فيلم توثيقي بعنوان "لن ننسى" الذي بثته صفحة رئاسة الجمهورية و الإخبارية السورية و وثق الفيلم آلام أمهات سورية أبنائهن مفقودين و ختم بكلمة السيدة أسماء الأسد خلال إستقبال أمهات مخطوفين.

و أكدت السيدة أسماء الأسد أن هناك مفاوضات لتحرير العديد من المختطفين و كذلك البحث جاري عن مخطوفين مفقودين و مشددة أن البحث عن المفقودين لم يتوقف يوماً.

و أضافت السيدة أسماء الأسد "الفخر والمجد والغار إلكن ولأولادكن ولكل من ضحى لأجل سورية.. بهالعيد وبكل عيد أنتو المثال.. أنتو وأمهات الشهداء و الجرحى.. أنتو اللي علمتونا كلنا أن الصمود والقوة وحتى الفرح رغم الألم هو قرار مناخدو لنبقى ثابتين واقفين.. بهالعيد ما رح قلكن كل سنة وأنتو سالمين.. بهالعيد رح قلكن: أولادكن أولادنا.. ألمكن ألمنا.. وما رح نوقف حتى نسكر هاد الجرح إما بالعودة أو بالفخر .."

 

 

 

 

 


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