بعد أربع سنوات من العدوان .. بومبيو: على الحوثيين أن يدركوا أنهم لن ينتصروا

جهينة نيوز

جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات الولايات المتحدة الموجهة إلى حركة "أنصار الله" في اليمن، مبررا سياسة الضغط على طهران كوسيلة لدفع الجماعة لخطوات سلمية.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس، اعتبر بومبيو أن الحوثيين (الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق عدة من البلاد) لا يعملون إلا "بإيعاز" من المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وقائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأردف الوزير الأمريكي الذي بلاده شريك و مشاركة في تحالف غير شرعي ضد اليمن يستمر في عدوان منذ أربع سنوات دون إنجازات "أن استمرار الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، في إشارة إلى الاتفاق حول مدينة الحديدة ومينائها على شاطئ البحر الأحمر، والذي تم التوصل إليه بين والحكومة اليمنية و الحكومة المعينة من السعودية برعاية الأمم المتحدة، في ضواحي العاصمة السويدية، في ديسمبر الماضي.

كما أكد بومبيو أن "على الحوثيين أن يقتنعوا بأنهم لن ينتصروا في الحرب".

و يذكر أن السعودية تشن عدوان على اليمن ضمن تحالف عربي تشارك به واشنطن منذ أربع سنوات و تسببت بكوارث إنسانية بحسب تقارير الامم المتحدة و لم تنجح بتحقيق أي إنجاز مطلقاً.