فيديو مؤثر ... في عيدِها، أمُّ بطل عملية سلفيت : شهادته اجمل هدية ..

جهينة نيوز

في عيد الأم أدلت والدة البطل عمر أبو ليلى بتصريح لقناة المنار اللبنانية و قالت في التصريح " ضلو كتوم و ضو ناصت تأعطاني أحلى هدية .. أحلى هدية قدملي أياها" و أضافت "أعطاني أحلى هدية عمر .... مش ناقصني هدايا ولا ورد أعطاني شهادته"

و قالت السيدة الصابرة أم الشهيد "أول شي تعبت لما قالوا انه مش مبين و قلت يارب شهيد ولا يروح لعند اليهود"

و أضافت "تفاجئت فيه مفاجئة في تاريخ الحياة ما شفتها".

و في كلام مؤثر بين ثناياه يظهر صبر أم الشهيد قالت "انا مش بستناه يقلي كل عام و انت بخير يا امي بسمع بوذاني لما يقلي و هو عند ربه, بس بشتقله نشا الله يجي عليّ بالحلم و كأنه عايش عندي و رح يجي إنشاء الله".

و ختمت قولها "أحلى عيد صح مش موجود عندي بس احلى عيد".

و يذكر أن البطل عمر أبو ليلى نفذ عملية بطولية تمثلت بطعن جندي و السيطرة على سلاح و إطلاق النار على آخرين من قوات الاحتلال ليتمكن من الإنسحاب سالماً و لكن بعد يومين تمكن قوات الاحتلال من محاصرته و إستشهد خلال إشتباك مع قوات الاحتلال.

المصدر: قناة المنار