مركّب من فطر نادر يعالج هشاشة العظام

جهينة نيوز

كشف باحثون بريطانيون عن توصلهم لمركب من فطر نادر ينبت في هضبة التبت بالصين يستطيع علاج هشاشة العظام.

وأوضح الباحثون من جامعة نوتنغهام البريطانية في الدراسة التي نشرت في دورية التقارير العلمية أن مركب (كورديسيبينيس) المعزول من الفطر اليرقي الذي يتطفل على ديدان التربة التي تعيش في هضبة التبت بالصين أثبت فاعليته في علاج هشاشة العظام عن طريق منع الالتهابات بطريقة جديدة تم توصيفها خلال الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن الفطر اليرقي يستخدم شعبيا في منطقة التبت لحماية الكلى ولكن مركب (كورديسيبينيس) الموجود بالفطر يسهم في علاج هشاشة العظام من خلال تثبيط الخطوة الأخيرة في صناعة الحمض النووي الريبي المشفر للبروتين (سي بي اس اف 4) المسؤول عن الإصابة بالمرض وهي العملية التي تسمى (بوليدينيليشين) ما يمكن أن يساعد في الحد من تطور هذا المرض.

ولفتت الباحثة الرئيسية في الدراسة (كورنيليا دي مور) إلى أن نتائج الأبحاث التي جرى التوصل إليها مع فئران المختبر مشجعة للغاية ولكن مازالت هناك حاجة للقيام بمزيد من اختبارات السمية لهذا المركب موضحة أنه من المحتمل إجراء تعديلات كيميائية عليه حتى يتم استخدامه مع البشر.