الرئيس الأمريكي يكشف موقفه من سيادة الاحتلال على الجولان المحتل

جهينة نيوز

لا يمكن المراهنة على الامريكي كوسيط سلام و ليس فقط لان الامريكي هو الداعم و الممول للإحتلال فجديد سيد البيت الأبيض هو النية بالإعتراف بالجولان السوري المحتل بأنه أرض للإحتلال و هو ما يطيح بعملية السلام و مبادرة السلام العربية.

حيث اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن على الولايات المتحدة “الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها الدولة العبرية من سوريا وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي”.

وكتب ترامب في تغريدة “بعد 52 عاما حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان، ذات الاهمية الاستراتيجية والأمنية البالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة”.