شويغو: استقرار الوضع في سورية الموضوع الرئيس لمؤتمر موسكو حول الأمن

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن سيناقش الوضع في الشرق الاوسط وسيركز على استقرار الوضع في سورية.

وفي كلمة إلى الضيوف والمشاركين في المؤتمر الذي سيبدأ أعماله في نيسان القادم نشرت على موقع وزارة الدفاع الروسية الالكتروني اليوم قال شويغو: “ستتم خلال المؤتمر مناقشة الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الاستقرار الشامل للوضع في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى بحث قضايا حفظ السلام وتوسيع التعاون العسكري والأمن الإقليمي في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية”.

وأشار شويغو إلى أنه إلى جانب الجلسات العامة التقليدية وأقسام المناقشة سيتم تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة حيث يمكن للخبراء تبادل الآراء فيها حول القضايا الراهنة للأمن العالمي والإقليمي.

وتنظم وزارة الدفاع الروسية سنويا خلال شهر نيسان مؤتمر موسكو للأمن الدولي بمشاركة عدد كبير من الدول.

وشارك في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي وفود من 95 دولة بينهم 30 وزيرا للدفاع و15 من رؤساء الأركان العامة ونواب وزراء دفاع وممثلو منظمات دولية وعدد كبير من الخبراء في مجال الأمن.