بيسكوف يتحدث عن مضمون رسالة بوتين إلى الرئيس الأسد!

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رسالة بوتين إلى الرئيس الأسد تناولت العلاقات الثنائية والتسوية السياسية الدبلوماسية في سوريا.

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كانت الرسالة تتضمن مسألة إدلب: "تناولت الرسالة العلاقات الثنائية الروسية السورية وكذلك عملية التسوية السياسية الدبلوماسية في سوريا. هذا كل ما أستطيع قوله لكم".

وكان قد أجرى وزير الدفاع سيرغي شويغو زيارة عمل إلى سوريا بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقل رسالته إلى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم 19 آذار/ مارس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش، يوم الثلاثاء، أثناء زيارة عمل إلى سوريا، قضايا مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، وضمان الأمن في المنطقة وتسوية ما بعد الصراع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو زيارة عمل إلى سوريا، وعقد في دمشق مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقل له رسالة من الرئيس الروسي".