منع فتاة من صعود الطائرة بسبب “لباسها الكاشف” والرحلة تتأخر 20 دقيقة ؟!

جهينة نيوز

بسبب ارتدائها زيًا كاشفًا طُلب من فتاة أن تستتر قبل أن تصعد على متن طائرة وإلا ستمنع من السفر فيما اخرت الرحلة لمدة 20 دقيقة.

كانت إميلي أوكونور، البالغة من العمر 21 عامًا، تستعدّ للسفر من برمنغهام إلى تينيريفي عندما واجهها الموظفون، على الرغم من تخطّيها حاجز موظفي جوازات السفر من دون أي مشاكل.

إميلي قالت: “أخبرني موظفو الطائرة أنّهم سيمنعونني من السفر إذا لم أستتر لأنني تسبّبت بالإهانات “والانزعاج للكثير من الركاب بسبب لباسي غير المناسب”.

وأضافت: “لقد دمّروا إجازتي. كنت أرتجف ومحرجة للغاية، وشعرت بالضعف الشديد”.

وأصرّت إميلي ألّا ترتدي سترة بسبب المبادئ السخيفة، مؤكدة أنّ لا حرج في ما كانت ترتديه.

وتابعت: “سألوا عن أمتعتي لكي يخرجونني من الطائرة، وقد أحاط بي مدير الرحلة والأمن بينما شاهدني 300 راكب”.

وقالت إنها واجهت بعد ذلك إساءة لفظية من رجل على متن الطائرة، واصفة الموقف بأنه “أسوأ تجربة في حياتي”.

وزادت: “سألت الموظفين إذا كنت أسيء لأي شخص على متن الطائرة، لكن لم يجب أحد بكلمة”.

وحين توجّه المدير لإحضار حقيبتها، صاح رجل قائلاً: “اخرسي أيتها الفتاة البائسة، وارتدي شيئاً”.

لم يعلّق الموظفون على كلامه، لكنّ قريبة إميلي قدّمت لها سترة، ولم يغادر الموظفون حتى ارتدتها.