الخارجية الروسية: تصرفات واستراتيجية واشنطن سبب انخفاض عتبة استخدام الأسلحة النووية

جهينة نيوز

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن عتبة استخدام الأسلحة النووية تنخفض بسبب تصرفات الولايات المتحدة واستراتيجيتها الجديدة.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها غروشكو، اليوم الخميس في تعليقه على تصريحات سابقة للأمين العام لحلف "الناتو".

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن عتبة استخدام الأسلحة النووية تنخفض بسبب صواريخ 9إم729 الروسية.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي: "عتبة استخدام الأسلحة النووية تنخفض نتيجة لتبني الولايات المتحدة لاستراتيجية جديدة، تطمس الخط الفاصل بين الصراعات الوطنية والنزاعات باستخدام الأسلحة النووية".

وتابع: "في الوثائق الأساسية لروسيا الاتحادية، ترتبط إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط بوجود أو ظهور تهديد لوجود الدولة".