مايا دياب تتلقى هجومًا قاسيًا بعد عرض أول حلقة من برنامجها

جهينة نيوز

شن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، هجومًا حادًا على الفنانة مايا دياب، بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج «هيك منغني»، الذي تقوم بتقديمه.

ونشر إيلي باسيل، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، أعلنت فيه مايا عودة البرنامج بعد أربع سنوات، وتحدثت عن الأشياء التي تغيرت في حياتها خلال هذه الفترة، وعلق عليه قائلًا: «فعلا بهالأربع سنين كثير أشياء تغيرت ومن بينها عرض حنكك، بس فعلا في شغلة بقيت مثل ما هي وما تغيرت ألا وهي الريتنغ».

باسيل، أرفق التعليق بصورة من شركة Ipsos التي تظهر القنوات الأكثر مشاهدة، مؤكدًا أن الحلقة لم تكن محط اهتمام المشاهدين الذين فضلوا مشاهدة مسرحية قديمة على قناة ثانية عرضت في نفس الوقت.

وتابع: «بليز يا قلبي أكيد مسمحلك تضحكي عحالك إنت وعم تشدي على كلمة (أكثر نسبة مشاهدة)، بس ما راح أسمحلك انك تضحكي على الجمهور لن يحصل».

كما انتقد إطلالتها قائلًا: «هيدا وما حكينا عن عدم توفيقك بطلتك ولون شعرك السيء».

وكانت مايا دياب، قد ارتدت في الحلقة الأولى من البرنامج إطلالة من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، حيث ارتدت جمبسوت شورت باللونين الأبيض والأسود، يشبه إلى حد بعيد البدلة.

فضلت مايا عدم الرد أو توضيح ما جاء بمنشور ايلي، وروجت لبرنامجها من خلال نشر مقطع من الكواليس والتحضيرات التي سبقت الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.