جديد الفنان رامي جمال بمناسبة عيد الأم "دايمًا بخير"

جهينة نيوز

من المقرر أن يطرح المطرب المصري رامي جمال خلال الساعات المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب أحدث أغانيه بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل فيه العالم كل عام في الـ21 من مارس، وستحمل الأغنية اسم "دايمًا بخير" وهي من كلمات محمد شرشر وألحان وتوزيع خالد عز.

وعلى نفس الجانب، فإن هذه الأغنية ليست الوحيدة التي انتهى الفنان رامي جمال من تسجيلها، حيث انتهى أيضًا من تسجيل ما يقارب 3 أغنيات أخرى، ولا زال يعمل على قدم وساق مع مجموعة من الشعراء والملحنين لإكمال باقي أغاني ألبومه الجديد.

الجدير ذكره أن آخر ألبوم للفنان رامي جمال كان بعنوان "ليالينا" واحتوى على 17 أغنية استطاع من خلالهم تحقيق مبيعات عالية، وتعاون في وقتها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين مثل أيمن بهجت قمر ونادر عبدالله وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة والعديد من الأسماء الأخرى