ميليشيا "قسد" تنفي القضاء تماما على "داعش" في الباغوز

جهينة نيوز

نفى مسؤول إعلامي تقريرا يقول إن "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت سيطرتها على آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بالكامل.

وذكر المسؤول الإعلامي في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن العمليات القتالية لا تزال جارية في الباغوز.

وكانت وكالة أنباء "هاوار" الكردية ذكرت، في وقت سابق، اليوم الخميس، أن ميليشيا "قسد" سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز وهزمته بعد معركة دامت أسابيع.

ونقلت الوكالة ان "قوات سوريا الديمقراطية حررت كامل الباغوز من مرتزقة "داعش" وبذلك تكون معركة دحر الإرهاب قد انتهت بهزيمة التنظيم وانتصار "قوات سوريا الديمقراطية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا هذا المساء.

وقال ترامب للصحفيين: "بقي الآن آخر معقل صغير وسينتهي مساء اليوم".