"فيفا" تختار صورة لمحمد صلاح احتفالا باليوم العالمي للسعادة

الخميس, 21 آذار 2019 الساعة 11:46 | رياضة, كرة القدم

جهينة نيوز

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الأربعاء باليوم العالمي للسعادة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وعلقت عليها بوسم (هاشتاج) اليوم العالمي للسعادة.

كان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.

وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.

كمت حل صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفا، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 18 هدفا حتى الآن.


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