المصرف الزراعي يُعيد القروض المتوقفة ويفتتح قروضاً جديدة

جهينة نيوز

أكد مدير فرع المصرف الزراعي في اللاذقية- ميلاد عيسى أنه بالنسبة لخطة الإقراض للعام ٢٠١٩ تم تعديل جدول الاحتياج والعمل به من تاريخ ١/٦/٢٠١٨ وحتى تاريخه، مضيفاً أن قروض الأبقار وخدمة البيت البلاستيكي وشراء الأسمدة وأعلاف الأبقار وغيرها لم يتم توقيفها.

وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة أوضح عيسى أن المصرف قام بوضع إشارة منع تصرف على الأملاك العائدة للمقترض ووضع إشارة حجز على صحيفة السيارة وحجز رواتب الكفلاء في حال وجودهم والبيع في المزاد العلني وفتح ملفات تنفيذية.

وتحدث مدير الفرع عن الاتفاق المالي والإداري بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمصرف الزراعي التعاوني لدعم المشروعات المتناهية الصغر بقيمة أولية مقدارها مليارا ليرة وفق الآليات والضوابط المعتمدة لدى المصرف الزراعي التعاوني وبالفائدة المقترحة من قبله وقدرها ١٠%.

وأضاف عيسى أن إجمالي نشاط المصرف للعام ٢٠١٨ بلغ 117مليون ليرة (إجمالي الإقراضات)، كما بلغ إجمالي التحصيلات حوالي79 مليون ليرة وبلغ الرصيد من مادة اليوريا» ٤٦١٤ طناً ومن مادة السوبر ١٩١ طناً ومن مادة البوتاس ٦٢٤ طناً».

وأشار مدير الفرع إلى أن مبيعات الأسمدة بلغت«1.144مليار» وإجمالي الحبوب المصروفة 177.7مليون ليرة وإجمالي الأضرار المصروفة ٤٤٦٥ ملايين ليرة وإجمالي دعم دورة الحرير المصروفة 3.066 ملايين ليرة. وبالنسبة لأرباح المصرف بين عيسى أن أرباح عام ٢٠١٨ بلغت تسعين مليون ليرة، إضافة إلى أن القانون رقم ٤٦ لعام ٢٠١٨ والذي أعفى بموجبه المقترضين بالقطاعين الخاص والتعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة الأداء وجدولة القروض لعشر سنوات بأقساط متساوية وفائدة عقدية ١١% على أن يستحق القسط الأول بتاريخ ١/٨/٢٠١٩، كما تم استئناف جميع القروض لكل الغايات وبآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة