20 مستودع قطع سيارات مهربة ضبطته الجمارك مؤخراً!

جهينة نيوز

كشف مصدر في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» عن ضبط مستودعين بريف دمشق لتخزين قطع السيارات المهربة، أحدهما في جرمانا، والآخر في منطقة رحيبة، إذ تمت مصادرة البضاعة الموجودة فيها، ويتم العمل حالياً على إجراء تسويات مع أصحاب هذه المستودعات وفق أنظمة العمل الجمركي.

وبين المصدر أن الكثير من قطع السيارات الموجودة في مستودعات التجار هي عبارة عن مهربات دخلت البلد خلال السنوات الماضية، للاستفادة من ظروف الحرب، منوهاً بأن الدوريات الجمركية ضبطت أكثر من 20 مستودعاً يشتمل على قطع سيارات مهرّبة منذ بداية الحملة التي تنفذها الجمارك، مبيناً أن الكثير من التجار يستفيد في تخزين هذه البضاعة من تقلبات سعر الصرف وخاصة في حالات ارتفاع الدولار، حيث يتم تسعير البضاعة كل يوم وفق سعر الصرف الرائج في السوق السوداء، إضافة إلى حالة الاحتكار التي تتيح للبعض التحكم بأسعار بعض أنواع البضاعة.

ولفت إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم ضبط العديد من المهربات المختلفة، على رأسها الدخان، والعديد من المنظفات المخالفة والمهربة وخاصة مادة الشامبو، حيث تم ضبط كميات منتهية الصلاحية أدخلت بطرق غير شرعية وتم عرضها في الأسواق لبيعها، حيث تمت مصادرتها، وتنظيم قضايا خاصة بها، لتغريم أصحابها وإتلاف الكميات المنتهية الصلاحية لعدم تداولها مرة ثانية.

ويبدو أن الجاكوزي كان حاضراً أيضاً في المهربات التي ضبطتها دوريات الجمارك مؤخراً، حيث أكد المصدر ضبط العديد من قطع الجاكوزي من دون بيانات، وتمت مصادرتها، كما يجري العمل على تحديد مصدرها مرجحاً أنها بضاعة تركية ودخلت عبر المناطق الشمالية بطرق غير شرعية.

وأكد المصدر الجمركي أن حملة الجمارك مستمرة على المهربات وسط تعزيز الإجراءات التي تتخذ طابع التشدد في التعامل مع كل أشكال ظاهرة التهريب عبر تعزيز دوريات الجمارك وخاصة على المنافذ والمعابر الأساسية ومتابعة أي معلومة تصل الجمارك والاعتماد على متابعة المهربين الكبار وخاصة المواد الغذائية لكونها تتصل بشكل مباشر بسلامة المواطن ولا يمكن التساهل فيها.