مادورو يتهم ترامب بسرقة 5 مليارات دولار من فنزويلا لإنتاج الأدوية

جهينة نيوز

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرقة 5 مليارات دولار من بلاده مخصصة لإنتاج الأدوية.

وقال مادورو خلال إحدى الفعاليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج لتطوير صناعة الأدوية في البلاد إن: "حكومة دونالد ترامب سرقت مبلغ قدره 5 مليارات دولار من فنزويلا مخصصة لشراء مواد أساسية لإنتاج الأدوية"، والتي وفقا له "كان من المقرر إيصالها إلى شبكة المستشفيات الخاصة والصيدليات وشبكة الإسعاف في البلاد".

وأشار مادور إلى أن هذا الإجراء واحد من أكثر الإجراءات جنائية — حرمان الناس من الأدوية.

وختم الرئيس الفنزويلي قائلا: "دونالد ترامب، أنت مسؤول عن واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية ضد أحد شعوب العالم، وقولك انك مستعد لتقديم المساعدات الإنسانية، نفاق".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيسا مؤقتا للبلاد.