أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود3/21: متقلب، مغرور، واثق من نفسك، عنيد وسريع الغضب، متلهف فنان رياضي نشيط مفعم بالحيوية، حدسك قوي، ومتعاون متفرد بنجاح متعدد المواهب، تحب الامور الجديدة والغريبة، اقتصادي، عام حافل بالظروف الغنية فرص مناسبة للتجديد ومفاجئة بالحياة المهنية والاجتماعية، للسفر ان كانت هجرة اقامة مؤقتة او رحلات عابرة وثقافات اخرى، تتعلم لغة ومهارة جديدة تعامل مع شركات خارجية، الاشهر(7_8_9_11_12)جيدة الك.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: أعباء كثيرة تتزامن مع الواجبات وبانتقال القمر الى الميزان انتبه من الوقوع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف بأوراق، طالب وتعهد مع الشركاء، للبعض تهكم بآراء الشريك احتمال منافسة او خصومة، النقاشات بصوت عالي تؤدي الى عرقلة انتبه ولا تتسرع بتصرفاتك.

برج الثور: الاجواء مريحة في اليومين الماضيين لكن اليوم عمل كثير تشارك بورشة عمل، استلام مهمة تنقل اكثر من مرة يوم صعب ومتطلب انتبه لصحتك، للبعض اهتمام بصحة احد مقرب، مرر هذا اليوم بهدوء، دعم جدول أعمالك يساعدك فيه زميلك، تكون بكل طاقاتك للدخول بجو العمل انتبه على توقيت مواعيدك.

برج الجوزاء: صعوبة بامور عائلية لا تضيع وقتك، كرر محاولاتك لان نهارك في انسجام وتقارب، الحظوظ قوية ومناسبة لخوض منافسة وتأخذ مبادرة، لا تتردد تعيد تقييم بعض الأمور، تقوم بدور بارز لأحد الأطفال، سهرة ولهو مساء، صوتك مسموع الحظ الك ممنوع تقصير.

برج السرطان: أفكار ذكية مترابطة يومان فيهما مشاريع فكر ، تنشغل بموضوع صحي او عائلي او لديك القدرة على وضع شيء جديد، ترغب بترميم اشياء تخص منزلك، الاجواء متطلبة، يتنبأ نهارك اهتم بنفسك وعائلتك والاعطال والتصليحات

برج الأسد: تهتم بمواهبك وقدرتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، فرصة للحوار والتقارب مع اهل واخوة، نهار داعم ومساعد، يوم جيد لتروج لعملك وتتخطى العقبات، وتجنب للفشل، اذهب الى مواعيدك على الوقت عندك اكثر من موعد مقابلة ناجحة.

برج العذراء: لحظات سعيدة وانفراجات وتكون محور اهتمام وتقدير وتفرح لمكاسب وارباح وللبعض استرداد دين، اتخاذ قرارات جذرية بخصوص المال، تنتظر وضوح الرؤية لتنفذ ما تفكر به، هدايا ومكاسب.

برج الميزان: القمر ببرجك، تستعيد هدوئك، انت بموقع نافذ وفعال رغبة بتطوير نفسك، تطوي صفحة مزعجة بقوة وعزيمة لان القمر ببرجك والحظ لجانبك، تستفيد من حدودك انت بموقع نافذ والاجواء واضحة تقوم بخطوات جريئة.

برج العقرب: لا تنتظر اليوم اي تحرك او انطلاقة، يوم فارغ من الطاقة وسلبي الجأ لقدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود وخيبات الامل، انتبه من خسارة مالية او معنوية، انتبه من الغش والاحتيال او ضياع اغراضك.

برج القوس: نهار جيد تطرح أسئلة وتجد ترحيب ودعم تطور أحدى علاقاتك، تقدم اجتماعي يوم اجتماعي، ويناسبك ان تكون وسط مجموعة بامكانك ان تراهن على حظ في تحقيق مشاريعك وتطلب امنية عن طريق اصدقاء، استغل هذا النهار للتفاعل للدعوات والعزائم والمعارف الجديدة.

برج الجدي: يوم جو ضاغط لكنه ليس سلبي، يوم متطلب لا تترك أحد يحبطك ناقش بوضوح حدد أهدافك وتعاون مع الآخرين كي لا تخسر ثقة من احد الاشخاص النافذين بك، رتب اعمالك لا تكابر، احتمال نصيحة او مساعدة، نزلة اسواق وتعامل مع وجوه جديدة، انتبه لعملك واطلب تعاون.

برج الدلو: أنت على موعد مهم، احتمال تجربة غنية ومفرحة، تنجح بالوصول لهدفك وتكون نجما بمحيطك، تعرف لقاء مهم يقلب المعايير، اتصال لاماكن بعيدة، زوار او سفرة او تتبدل الظروف وتتشكل عندك لقاءات، مرتاح لسير امورك بسهولة، انتبه من السرعة على الطرقات، يوم جيد للاوراق واوضاعك مرتاحة.

برج الحوت: اليوم افضل من يومين سابقين، نهار يحمل لك مشاركة نشاط وتناقش شيء جديد يتعلق بقصة تأمين او ارث، انتبه لا تضيع في التفاصيل، تناقش فاتورة استشفائية مرافقة مريض، تحصل على شراكة او تعويض، انتبه لصحتك واوراقك، تصحيح اخطاء ومال مشترك ابتعد عن الماضي