تعرف على تأثير انتقال الشمس إلى برج الحمل مع سمر عمران

جهينة نيوز:

عندما تنتقل الشمس الى برج الحمل يكون الشخص مغامر مفعم بالحيوية، متحمس، واثق بنفسه نشيط، سريع البديهة، يحب التحديات، يفوز بالبطولة لا يحب الانتظار، لا يعترف بالفشل، يظهر في حياته استبداد، عاشق للحرية، لا يغير مساره الا اذا ضجر بعد حصوله على النتائج المرجوة بسرعة، يهتم بامور العيش، يصيبه حالة توتر، فتصبح الطباع حادة لا يحتمل الشخص الاساءة ولا ينساها، الشمس في الحمل تبرز للابراج كلها قضايا خاسرة ومقاومة حاسمة لذا احذروا التهور وصعوبة التسلق، يظهر الطبيب واالرياضة والمكتشف والطيار والبحار والجندي والقائد

الحمل: أعمال خاصة مهمة جديدة، تتسلط الاضواء عليك، تكون في مواقع نفوذ وتسيطر على الآخرين، واثق من نفسك تعتمد على نفسك كثيرا، تكون ديكتاتوري في هذه الفترة، تعتمد على نفسك كثيرا ، إياك من الكبرة والتكبر وتكون متواضعا جدا، تهتم بالآخرين ويكون لديك أعمال خاصة ويظهر عندك الطاقة والنشاط، وجود الشمس ببيتك يعزز علاقاتك، مكاسب، كن حذرا

الثور: تتعارض الامور معك احيانا، تحب الانعزال والانغماس والاشفاق على الذات، تبحث عن شعور التعاطف، الفترة القادمة فيها لمدة اربع أسابيع تشكيل شخصية من جديد، حياتك ينقصها الثقة بمهاراتك، تشعر بالحنان تجاه الناس خاصة المختلين عقليا، قوة روحية تجعلك عراف في هذه الفترة، تصبح تحب القوة الروحية تحب لعب دور الضحية الشمس ببيت الحمل دلالة على ضرر، تنتبه لاحد الوالدين، تعامل مع مؤسسة غريبة او مؤسسة جديدة، منصب وترقية

الجوزاء: ترتقي باهدافك لاعلى المستويات، تبحث عن أفكار جديدة تفيد مجتمعك، ربما تكون من النوع الذي يهتم بالرغبات والاهداف، لديك قدرة عالية على جمع الصداقة والاصدقاء، انت المسؤول المتحرر وذو العقل المنفتح والواعي، لديك انسانية عالية، انت إنسان شعبي، القيادة والتنظيم لك بسبب العلاقات الاجتماعية، اصدقاء وزملاء تلتقي بهم من جديد، عزائم ودعوات

السرطان: وجود الشمس ضمن مربعك تحقق نجاح، تخدم الآخرين، تبحث عن النجاح بمعزل عن الآخرين، تثير إعجاب الآخرين بإنجازاتك، تحب النجاح، عندك دافع كبير لتحقيق النجاح في حياتك العملية والمهنية، مناصب وترقية، حجة واقناع، مناصب وترقية لا تنتقد المسؤولين ولا توجه اتهامات لهم

الاسد: معايشة ومثل عليا تتمنى ايجاد وفهم وقبول مثل عليا علوم فلسفية, تصمم على ايجاد دليل علمي قبل تصديق اي شي، حكيم مفكر بباطن الامور، شخصيتك يحتذى بها كمثل للاخرين، متسامح مع أفكار ولكن تصبح متعصب بشكل عام هناك بحث عن الحقيقة وحب للسفر موهبة بتعلم اللغات والثقافات الاجنبية، ميل للعزلة واهتمام بدور العبادة حب للسفر والتدين والفلسفة عمل خير.

العذراء: قد تحتاج الى تحويل انانيتك الى مشاركة مواردك الشخصية مع الاخرين على اساس متساوي بدون شروط وتعقيدات، رغبة بالاستفادة من املاك الاخرين لتحقيق منافع شخصية، عواطفك مستقرة بشكل عام تحفظ بها ولا تعكسها للخارج، نضال مستمر من اجل التجدد وتحسين الذات، ايرادات ثابتة ميراث، اهتمام بالعوالم السحرية والغيبية والباطنية كشف الخفايا اكتئاب نفسي، قد تتعرض للسرقة حوادث تسديد ديون، مطلوب منك الحذر.

الميزان: الشمس بمواجهتك انتبه لانها ضمن مربعك، تفكر بارتباط بمن يعجبك ولكن قد لا يكون بذاك المستوى الاجتماعي، شريكك يشجعك لتكون انت، مزيد من الثقة بالنفس حتى تنجح بهذه الفترة، تحدي كبير وقد تتدرب على استلام السلطة بشكل فعال، تبحث عن علاقة يكون الناس متساويين فيها وخاصة انك تبحث عن شريك مفتوح أمامك، تقدم عربون وفاء للشريك، تتخذ في الزواج الوضع الافضل فهو سر حياتك، ولادة جديدة، اطلالة سيئة للشمس لانها ضمن مربعك، عجرفة تفاهة استبداد مباهاة، الشمس بموضع سيء لك، شراكة عاطفية او عقد عمل

العقرب: تشعر بحاجة الى تقديم خدمات للاخرين، الشمس بالحمل ميل للانغماس والاشفاق على الذات طلب تعاطف لاي شيء صغير، تفكير زائد بالوساوس، كن حريص على عدم طغيان، انت سعيد بالعمل الكثير تكره الفراغ، قلق وحصر نفسي وارد تريد انجاز الاعمال بشكل مثالي هذا غير ممكن دائما تعلم كيف تسترخي لا تدع التوتر يتحكم بك، تعاني من تعب و كشف امراض عودة امراض قديمة اهتمام بالمهنة والعائلة

القوس: رغبة بالكشف عن ابداعاتك اما بصورة بناءة او مدمرة مهتم بكل اشكال النفس الابداعية رياضة كتابة تمثيل دراما العاب رومنسية، قدرة على التمتع بالحياة واعطاء السعادة للاخرين محاولات ابداعية وفنية وتتخذ قرارات غير محسوبة تؤدي بك الى مخاطر غير مدروسة، كن متروي تجاه حظك لان الشمس في بيت حظك اي هناك حظ مالي وعاطفي، للبعض فرص زواج وانجاب، للبعض اهتمام بالمنزل والعائلة، للبعض تحسين مراتب حظ مادي وربح تجاري، رغبة بالكشف الكبير وهذا يعطي صورة مدمرة

الجدي: يرغب ببناء الاسس الداخلية والخارجية لشخصيته، الشمس بمربعك يكون عندك رغبة بالتراجع عن المجتمع، تأثير أحد الوالدين عليك أكثر للاحسن او للأسوا، رغبة بالتباهي في البيت، لمعان واظهر ابداعاتك، في البيت تظهر شخصيتك الحقيقية، لا تكن مستبدا في بيتك بسبب اعطال وتصليحات ومشاكل تتعلق بالسكن والعقارات، صعوبة في هذه الفترة

الدلو: الشمس ببيتك الثالث، تهرول وراء العلم والمعرفة تشعر بالنتعة، تنقل وتنففتح للافكار الجديدة، عقلك مبدع كامل ومستقل فخر وهيمنة فكرية الفخر الفكري وشعور بمدى عظمة اعمالك تعلم نفسك الصبر بالمشادات والمشاجرات تحدث مع اخوة وجيران بسبب ايمانك انك على الحق دائما علم جديد حدس قوي قانون واسفار قصيرة ميل للاصدقاء ذكاء وفكر حماية نجاح ومشاكل مع الاخوة دراسة غير مألوفة.

الحوت: انت من الذين يملكون قيمة عالية بالمجتمع، لا تحب ان تعيش بالظل تبحث عن القوة، تجدها بالمال والمواهب المال يقوي نشاطك وعزيمتك وقوتك المال ياتي ويذهب بسهولة بحياتك لانك كريم ومبذر وطماع متملك تحب كل شي الك، طموح تحملك فترة نجاح مادي ومكاسب ومصادر مالية جديدة تجارة ناجحة الحذر على المال من شريك وخروج من خسائر ثراء مفاجئ وشهرة ونجاح الحذر مطلوب مع الربح.