روسيا والصين تؤكدان ضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا

جهينة نيوز:

شددت موسكو وبكين على ضرورة التخلص من الإرهاب في سوريا، وعبرتا عن دعمهما المستمر لتسوية الأزمة السورية بطرق سياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدول رقم 2254.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل اليوم الأربعاء المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياويان.

وأفاد البيان بأن الطرفين أجريا "مباحثات مفصلة عبرا خلالها عن رضاهما عن فعالية التنسيق الوثيق" على الساحة الدولية بين روسيا والصين بشأن سوريا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف البيان أن بوغدانوف وشياويان شددا على "ضرورة القضاء نهائيا على الوجود الإرهابي على أراضي سوريا"، فضلا عن تقديم المجتمع الدولي الدعم لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن وإعادة إعمار سوريا مع ضمان سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.