العفو الدولية : الولايات المتحدة تقتل المدنيين في الصومال

جهينة نيوز:

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها اليوم إنه يجب على الحكومة الأمريكية إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في أدلة موثوقة بأن غاراتها الجوية المتصاعدة حدتها بسرعة في الصومال أودت بحياة العديد من المدنيين.

يوضح التقرير المعنون: "الحرب الأمريكية المخفية في الصومال" (باللغة الإنكليزية) كيف قُتل 14 مدنياً وجرح ثمانية آخرون في خمس غارات فقط من أكثر من 100 غارة نُفذت في العامين الماضيين. ونُفذت هذه الغارات الخمس بطائرات دون طيار من نوع ريبر وطائرة مزودة بطيار في محافظة شبيلي السفلى، وهي منطقة خاضعة إلى حد كبير لـ"حركة الشباب" خارج العاصمة الصومالية مقديشو. ويبدو أن الهجمات قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، وقد يصل بعضها إلى جرائم حرب.

و جاء في التقرير أنه عندما وُوجهت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) بنتائج منظمة العفو الدولية، كررت إنكارها مقتل أي مدنيين في عملياتها في الصومال.

"فنتائجنا تتناقض بشكل مباشر مع شعار الجيش الأمريكي المتمثل في عدم سقوط ضحايا مدنيين في الصومال. ويبدو هذا الادعاء بمثابة خيال عندما تأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة قد ضاعفت غاراتها الجوية في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أضعاف منذ عام 2016، متجاوزة عدد غاراتها في ليبيا واليمن مجتمعين".

وخلال التحقيق، سافر باحثو منظمة العفو الدولية إلى الصومال، وأجرى أكثر من 150 مقابلة مع شهود العيان والأقارب والأشخاص النازحين بسبب القتال، والمصادر ذات الخبرة - بما في ذلك في الجيش الأمريكي - وقاموا بتحليل الأدلة الداعمة بدقة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وشظايا الذخيرة، والصور إثر الضربات الجوية.

و قالت العفو الدولية "ارتفع عدد الضربات الأمريكية في الصومال بعد 30 مارس/آذار 2017، عندما وقع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي يعلن جنوب الصومال "منطقة عمليات عدائية فعلية".

نفذت القوات الأمريكية 34 غارة في الصومال في الأشهر التسعة الأخيرة من 2017 - أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس بأكملها من 2012 إلى 2016. وزادت مرة أخرى في 2018، إلى 47 غارة؛ وكان هناك بالفعل 24 غارة في أول شهرين من عام 2019 وحده.

و يذكر أن الولايات المتحدة تشن غارات غير شرعية على الصومال بحجة قصف مواقع حركة الشباب الارهابية في حين ينتج عن الغارات الامريكية توسع سيطرة حركة الشباب و إزديداد أعداد الارهابيين.