ايران تنفي أي مشاركة لها في عمليات الجيش التركي بالمناطق الحدودية

الأربعاء, 20 آذار 2019 الساعة 22:39 | سياسة, عالمي

ايران تنفي أي مشاركة لها في عمليات الجيش التركي بالمناطق الحدودية

جهينة نيوز:

نفى كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أي مشاركة لهذه القوات في عمليات مشتركة مع تركيا في المناطق الحدودية.

إثر قيام بعض وسائل الاعلام المحلية والخارجية ببث اخبار تفيد بتنفيذ عمليات مشتركة بين القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية والجيش التركي في الشريط الحدودي، أعلن العميد ابو الفضل شكارجي ان القوات المسلحة الايرانية لم تنفذ اي عمليات مشتركة مع الجيش التركي في الشريط الحدودي.

وصرح: ان المدافعين عن الحدود الايرانية، سيتصدون دوما بشكل قاطع لأي تحركات للزمر المناوئة للثورة وللمجموعات الارهابية، ولن يسمحوا لهم بتنفيذ أي اجراءات تسلب امن الوطن.

و يذكر أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان زعم شن هجوم على قوات لحزب العمال الكردستاني بمشاركة قوات إيرانية .

وكالة فارس - وكالات


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