تركيا تتبرأ من تصريحات اردوغان النص “أخرج من سياقه”

جهينة نيوز:

زعم مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية الأربعاء إن تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان في أعقاب المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا “أخرجت من سياقها” بعد أن استدعت أستراليا مبعوث تركيا للاحتجاج عليها.

وكتب فخر الدين ألتون على موقع تويتر “كلام الرئيس اردوغان أخرج للأسف من سياقه”، وأثار اردوغان غضب أستراليا بعد أن حذر بأن الأستراليين المناهضين للمسلمين – مثل منفذ المجزرة – “سيرسلون في نعوش” مثل أجدادهم في معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.

و يذكر أن أردوغان يطلق تصريحات جوفاء الهدف منها التحريض بهدف الاستفادة منها في الإنتخابات البلدية القادمة و يزعم دفاعه عن الاسلام رغم انه كان شريك جورج بوش في ما سمي الحرب على الارهاب التي أسماها جورج بوش "الحروب الصليبية" و التي تسببت بمقتل 4 ملايين مسلم, هذا ولاتزال الطائرات الامريكية تقلع من المطارات التركية لشن غاراتها و إعتدائاتها.