بعد أن نقل الآلاف منهم ترامب سيعلن الليلة القضاء على داعش

جهينة نيوز:

تمكن الجيش العربي السوري بمساعدة روسيا و إيران و حزب الله و الحشد الشعبي من القضاء على داعش في ريف الرقة و دير الزور و تدمر خلال وقت قياسي و لولا تهديد الطيران الأمريكي للقوات السورية لأكملت زحفها و قضت على ما تبقى من داعش الذي فر الى مناطق الحماية الامريكية و لكن منذ أكثر من عام و نيف و يشن ترامب حرب على البنى التحتية السورية بحجة قتال داعش و في ذات الوقت قواته تنقل الدواعش الى عدة أماكن بينها أفغانستان حيث تم نقل آلاف المقاتلين إليها ولكن كما يبدو إكتمل نقل الدواعش و لم يتبقى سوى المرتزقة حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا هذه الليلة بحسب مزاعمه.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

وخلال تصريحاته حمل الرئيس خريطتين للصحافة إحداهما تمثل الوضع الحالي لتنظيم "داعش" والثانية قال أنها من ليلة الانتخابات، بحسب ما نقلته قناة "CBS news" الأمريكية.

و يذكر أن الادارة الامريكية تقود تحالف مزعوم ضد داعش و قد دمرت مدينة الرقة و عدة قرى و مناطق سورية عن بكرة أبيها و بعد كل معركة كان يتم نقل الدواعش الى مكان آخر و أخرهم كان نقل الدواعش الى أفغانستان.