عقوبات اوكرانية ضد روسيا

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الأربعاء مرسوما يوعز بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني والدفاع بشأن عقوبات شخصية إضافية ضد روسيا.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الرئيس الأوكراني “تنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني الصادر بتاريخ 19 آذار/مارس 2019 بشأن تنفيذ وإلغاء وإدخال تعديلات على الإجراءات التقييدية (العقوبات) الاقتصادية الخاصة وإجراءات تقييدية أخرى”.

وجاء في المرسوم أنه يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هذا وكان مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني قد أقر في وقت سابق قرار فرض عقوبات جديدة على الكيانات القانونية والأفراد(الشركات الروسية ورجال الأعمال والسياسيين والنواب وموظفي وكالات إنفاذ القانون).