ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة بريف حمص

جهينة نيوز:

خلال متابعتها الأمنية الدقيقة ومكافحتها لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة القصير في ريف حمص الجنوبي.

و أفاد مصدر في الجهات المختصة بحمص أنه: بناء على معلومات وتحريات مكثفة تمت متابعة سيارة محملة بكميات كبيرة من المخدارت وضبطها في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي.

وبين المصدر أنه أثناء تفتيش السيارة تبين أنها تحمل 358 كغ من مادة الحشيش المخدر ونحو600 ألف حبة كبتاغون.

وضبطت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من المواد المخدرة أثناء محاولة إدخالها إلى الأراضي السورية عبر ريفي حمص الجنوبي والشرقي قادمة من خارج الحدود.